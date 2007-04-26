Указ Президента про призначення позачергових виборів до ВР (текст)

Указ Президента України № 355/2007

Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

Указом Президента України від 2 квітня 2007 року № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України» припинено достроково повноваження Верховної Ради України V скликання і призначено позачергові вибори до Верховної Ради України на 27 травня 2007 року. Цим же Указом встановлено, що Кабінет Міністрів України має забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України, а Центральна виборча комісія – забезпечити проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідно до Конституції України, Закону України «Про вибори народних депутатів України», інших законів України.

Відмова Кабінету Міністрів України забезпечити відповідне фінансування та фактична бездіяльність Центральної виборчої комісії унеможливлюють проведення позачергових виборів до Верховної Ради України 27 травня 2007 року.

З метою створення належних умов для усіх суб`єктів виборчого процесу та зважаючи на те, що відповідно до частини другої статті 77 Конституції України дата проведення позачергових виборів прямо пов`язана з днем опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, Указ Президента України від 2 квітня 2007 року № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України» необхідно визнати таким, що втратив чинність.

Відповідно до частини шостої статті 83 Конституції України у Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Тим самим Основний Закон України не передбачає можливість формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України за рахунок включення до її складу народних депутатів України, які не входять до депутатських фракцій, що сформували відповідну коаліцію.

11 липня 2006 року на пленарному засіданні Верховної Ради України було оголошено про формування коаліції депутатських фракцій, до складу якої були включені народні депутати України, які не входили до депутатських фракцій, що сформували цю коаліцію. У березні 2007 року така практика набула масштабного характеру.

Тим самим виникли передумови реалізації права Президента України достроково припинити повноваження Верховної Ради України на підставі пункту 1 частини другої статті 90 Конституції України у зв`язку з тим, що коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України була сформована не відповідно до статті 83 Конституції України.

Порушення конституційних норм щодо формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України спотворює результати народного волевиявлення, здійсненого відповідно до статті 69 Конституції України через вибори народних депутатів України у березні 2006 року, є нехтуванням конституційних виборчих прав громадян України, призвело до ігнорування конституційного принципу народного суверенітету, закріпленого у частинах другій та третій статті 5 Основного Закону України. Такий розвиток подій є реальною передумовою узурпації влади в Україні, що заборонено частиною четвертою статті 5 Конституції України. Це також загрожує національній безпеці, спричиняє дестабілізацію політичної ситуації в державі, створює потенційну небезпеку державному суверенітету.

Відповідно до частини другої статті 102 Конституції України Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Такий конституційний статус Президента України зобов`язує його здійснювати заходи для зупинення порушень Конституції України, прав громадян, для попередження загроз державному суверенітету та територіальній цілісності держави. З цього, зокрема, випливає обов`язок достроково припинити повноваження парламенту у разі порушень ним Основного Закону України.

Враховуючи викладене та керуючись частинами другою – четвертою статті 5, частиною другою статті 77, частиною шостою статті 83, пунктом 1 частини першої, частиною третьою статті 106, частиною третьою статті 113 Конституції України, на виконання пункту 1 частини другої статті 90, частини другої статті 102, пунктів 7 та 8 частини першої статті 106 Конституції України, постановляю:

1. Указ Президента України від 2 квітня 2007 року № 264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України» визнати таким, що втратив чинність.

2. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України V скликання.

3. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 24 червня 2007 року.

4. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України.

5. Центральній виборчій комісії забезпечити проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідно до Конституції України, Закону України «Про вибори народних депутатів України», інших законів України.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

26 квітня 2007 року