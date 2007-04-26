Комуністи думають, що на Ющенка впливає діоксин

Компартія вважає, що коаліція має погодитись на проведення виборів 24 червня лише разом з президентськими виборами.

Про це з трибуни в четвер заявив представник КПУ Микола Кравченко.

"Ми сьогодні маємо говорити, що 24 червня відбудуться вибори, якщо вони будуть одночасні з виборами президента", - зазначив він.

"Якщо це так, то ми йдемо на вибори. Ні – то ми не дамо в жорсткій формі провести ці вибори", - додав він.

Кравченко також пропонує "вирішити проблему ЦВК", яке буде робити все, щоб виконати цей указ.

"Тому я вважаю, що ЦВК має бути заблоковано. Якщо воно буде заблоковано, ми не дамо можливості провести вибори."

Він також висловив думку, що коаліція "не використовує" людей, які її підтримують, "правильно".

"Чому ми сьогодні не заблокували СБУ, щоб вони не робили нальоти на урядові організації, чому ми не виставили 10 тисяч осіб поряд з секретаріатом", - зазначив він.

Кравченко також пропонує "вимагати від суспільства проведення медичного обстеження президента".

"Він був отруєний діоксином, і який вплив на його психічний стан цей діоксин здійснив, ми не знаємо. Тому з цієї позиції ми маємо бити на те, що указ не тільки неконституційний а й викликаний хворобою президента", - зазначив Кравченко.

Українська правда