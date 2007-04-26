Мартинюк боїться, що Ющенко заборонить йому дихати

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК вважає, що другий указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск ВР неможливо виконати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання ВР.

«Я впевнений, що він не буде виконаний, оскільки Конституційний Суд визнає його неконституційним», - сказав А.МАРТИНЮК.

За його словами, указ Президента «не витримує жодної критики». Зокрема, зазначив А.МАРТИНЮК, недолугим є посилання Президента у питанні розпуску ВР на 90 ст. Конституції.

Крім того, на думку першого заступника голови ВР, другий указ Президента «ще більш немилосердний, ніж перший».

За словами А.МАРТИНЮКА, перший указ дозволяв нинішньому складу ВР продовжувати виконувати свої обов’язки. «А в цьому такого дозволу не має. Я не виключаю, що коли з’явиться третій указ, тоді нам і дихати заборонять», - заявив А.МАРТИНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент В.ЮЩЕНКО підписав указ, яким визначив нову дату позачергових виборів до Верховної Ради України – 24 червня 2007 року.