До Майдану стягуються міліцейські автомобілі

Генеральний координатор страйку представників малого та середнього бізнесу проти ухвалення Податкового кодексу Олександр ДАНИЛЮК заявляє, що влада планує сьогодні вночі застосувати силу для розгрому наметового містечка підприємців на Майдані Незалежності.

Про це УНІАН повідомив О.ДАНИЛЮК.

"Я звертаюся із закликом до представників засобів масової інформації, до журналістів телеканалів із проханням приїхати сьогодні у наметове містечко і бути з протестувальниками до ранку для того, щоб влада знала – груба розправа над людьми, які захищають свої законні права, стануть відомі суспільству і нікому не вдасться уникнути відповідної реакції суспільства", - сказав О.ДАНИЛЮК.

За його словами, увечері близько 19.00 підприємці, які продовжують протестувати на центральному майдані столиці, помітили, що на вулиці Городецького зосереджуються міліцейські автомобілі зі спецсигналами, зокрема, так звані автозаки.

Водночас О.ДАНИЛЮК підкреслив, що підприємці не згортають акцію протесту, оскільки не вважають сьогоднішнє ухвалення Податкового кодексу виконанням вимог Майдану. Більше того, оголошено повну мобілізацію учасників акції протесту, щоб втримати Майдан.