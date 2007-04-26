Богатирьова: коаліція поки не ініціюватиме імпічменту Президента

Коаліція поки не збирається ініціювати питання про оголошення імпічменту Президенту України, незважаючи на появу другого указу глави держави щодо дострокових виборів до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

Вона нагадала, що коаліція і раніше не ініціювала такого питання. «Ми залишаємося на тій позиції, яку висловив прем’єр-міністр, що це не є нашою метою», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона наголосила, що діалог між сторонами конфлікту все одно має продовжуватися.

Крім того, за її словами, робоча група, яка почала працювати вчора, має все одно продовжувати свою діяльність для пошуку компромісу.

При цьому Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що у зв’язку із появою другого указу Президента низка питань, які мають бути узгоджені, тільки збільшилася.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким визначив нову дату позачергових виборів до Верховної Ради України – 24 червня 2007 року.

Народний депутат V скликання Тарас ЧОРНОВІЛ (фракція Партії регіонів) закликає коаліцію підтримати ідею про початок процедури імпічмента Президенту України.