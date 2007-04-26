Верховна Рада готує реакцію на ”шури-мури” Ющенка

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК вважає, що парламент має відреагувати на наміри Президента Віктора ЮЩЕНКА і його оточення, не залучаючи ВР, змінити керівника Генпрокуратури, .

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК заявив сьогодні під час пленарного засідання ВР.

«Треба буде зробити реакцію ВР на чергові шури-мури, які робляться навколо Генеральної прокуратури», - сказав він.

При цьому А.МАРТИНЮК наголосив, що сьогодні у Президента і його оточення «чешуться руки» замінити керівництво генпрокуратури, обминувши розгляд цього питання у ВР.

«І тут ми маємо сказати своє слово», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня на прес-конференції в Києві Президент України Віктор ЮЩЕНКО піддав критиці Генеральну прокуратуру України за неспроможність забезпечити верховенство закону.

На запитання про можливе звільнення генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, В.ЮЩЕНКО сказав: “Я зараз не даю відповіді, я хочу просто поставити її як проблему. Все це треба робити правовим, чинним способом, щоб країна, нація, будь-яка політична сила почали звикати жити по закону”.

Того ж дня опозиційні політичні сили та учасники мітингу опозиції “Заколоту – ні! Виборам – так!” у резолюції мітингу закликали Президента негайно відправити у відставку генпрокурора О.МЕДВЕДЬКА та міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.