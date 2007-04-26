Опозиція закликає киян показати “політичним туристам”, хто є господарем столиці

Лідери об’єднаної опозиції В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО та Юрій ЛУЦЕНКО закликають киян прийти на Європейській Майдан і продемонструвати “політичним туристам” регіоналів, хто є реальним господарем у столиці.

Про це йдеться у зверненні лідерів об’єднаної опозиції до киян, розміщеному на сайті “Нашої України”.

«Кияни! Ми звертаємося до вас як до перших, хто вийшов у 2004 році на Майдан. У дні Помаранчевої революції ваше тепло, приязнь, турбота стали янголами-охоронцями нашої молодої європейської країни», йдеться у зверненні.

За словами лідерів опозиції, “ми розуміємо, наскільки політика і політики стомили вас і всіх українців. Але час продемонструвати, хто є реальним господарем у Києві - ви чи «політичні туристи» регіоналів?!!”.

За словами авторів звернення, “всі ми бачимо, до якої наруги докотилася Україна... Зрада виборців і корупція в парламенті, шантаж і жадоба необмеженої влади - стали початком тотального наступу на молоду українську демократію та права громадян! Країна опинилася над прірвою реваншу та узурпації!”.

“Президент України як гарант Конституції, прав і свобод громадян відновлює справедливість. Віктор ЮЩЕНКО повертає владу народу. Своїм Указом він розпустив парламент політичних хабарів і торгашів. Але “кризова” коаліція і не думає підкоритися Конституції та законам України і йти на дострокові вибори”, стверджують лідери опозиції.

За їхніми словами, “спаплюживши волевиявлення українських громадян”, коаліція “боїться народного гніву, боїться втратити владу, а тому усіма можливими та незаконними способами хапається за неї”.

“Їм є чого боятися! Бо період безкарного та бездарного правління “кризовиків” - це відновлені тіньові схеми та корупційні оборудки в економіці, а також різкий стрибок цін на основні товари та комунальні послуги! Їхнє “кризове” володарювання - це ганебні побори з підприємців! Це найбільше за історію країни зростання зовнішнього державного боргу України, що складає 10 млрд. доларів, а також майже за безцінь виставлені для дерибанної приватизації промислові підприємства та приховане розбазарювання найбільшого багатства України – землі», підкреслюється у зверненні.

Як наголошують лідери опозиції, “ми не можемо заплющувати очі на ту небезпеку, яка нависла над нашою країною. Потрібно зупинити “кризову” орду-коаліцію, яка пихато та зухвало прагне зробити з європейського Українського народу отару слухняних віслюків!”.

В.КИРИЛЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКО закликають “всіх небайдужих прийти на Європейській Майдан і сказати їм: Київ – наш! Україна – наша!”.