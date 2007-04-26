Мороз звинувачує Ющенка у спробі узурпації влади

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що поява другого указу Президента про розпуск ВР є спробою узурпації влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

Голова ВР зазначив, що в момент появи другого указу глави держави він перебував з офіційним візитом у Литовській Республіці.

За його словами, литовські політики і журналісти цікавилися, як можна пояснити таку позицію Президента. «Мені важко коментувати те, що не піддається коментарям», - сказав О.МОРОЗ.

Крім того, за словами О.МОРОЗА, зараз важко коментувати такий указ, оскільки він є «політичним безглуздям».

Голова ВР також зазначив, що поява другого указу глави держави свідчить, що з боку Президента, його оточення і опозиції є спроба уникнути висновків Конституційного Суду щодо указу Президента від 2 квітня.

Голова ВР наголосив на необхідності розробити нове подання до КС. При цьому, за його словами, «треба звільнити парламент від оцінок того, що не оцінюється».

О.МОРОЗ також наголосив, що поява другого указу президента спонукає парламент до продовження роботи, щоб можна було прийняти нові правові рішення. При цьому він закликав депутатів бути стриманими і тверезо оцінювати ситуацію. «Депутати ВР повинні продемонструвати повагу до Конституції і допомогти Президенту увійти в конституційне поле», - сказав він.

О.МОРОЗ також зазначив, що поява указу «є замахом на конституційний лад, втручання в діяльність парламенту. Це є спроба узурпації влади», - сказав голова ВР.