Янукович хоче подивитися в очі Ющенку

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ здивований тим, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про проведення дострокових парламентських виборів 24 червня.

“Такі вчинки не викликають довіри і не дають надії на майбутнє”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ у Ташкенті, коментуючи факт підписання В.ЮЩЕНКОМ нового указу про проведення дострокових виборів до Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів.

Він зазначив, що указ “порушує всі домовленості, напрацьовані після підписання першого указу”. Разом з цим прем’єр сказав, що “ми діятимемо в рамках Конституції і спокійно реагуватимемо”.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що підписання нового указу Президентом не лишає надії на швидкий вихід із політичної кризи, а також не виключає можливості підготовки з боку Президента та опозиції радикального варіанту вирішення політичної кризи.

“Якщо планується радикальний варіант, а мені здається, що, з огляду на існуючу ситуацію в країні, це можливо, ми діятимемо в залежності від обставин”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Після повернення до Києва В.ЯНУКОВИЧ має намір проконсультуватися з партнерами по коаліції з приводу указу, а також “подивитися в очі Президентові”, щоб прийняти рішення про свої подальші дії, повідомляє прес-служба уряду.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.