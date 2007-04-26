Ющенко призначив Піскуна генпрокурором

Колишнього генерального прокурора України Святослава ПІСКУНА відповідним указом Президента України призначено на посаду генпрокурора.

Про це УНІАН повідомив заступник генпрокурора, начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ренат КУЗЬМІН.

Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про призначення С.ПІСКУНА, Р.КУЗЬМІН сказав: «Призначений указом Президента сьогодні, півгодини тому».

Водночас за всією іншою інформацією з цього приводу Р.КУЗЬМІН порадив звертатися до Секретаріату Президента.