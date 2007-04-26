Кириленко запевнив Девіса, що Ющенку імпічмент не загрожує

Процедура імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА є неможливою зараз, вважає лідер “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив журналістам після зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи Террі ДЕВІСОМ.

За словами В.КИРИЛЕНКА, «процедура імпічменту Президента є неможливою, тому що колишня правляча коаліція у колишньому парламенті і тоді не мала голосів для цієї процедури, і зараз не має”. “Тому це політичне залякування може тішити в правлячій коаліції властолюбців, якісь власні амбіції, може заповнювати паузи під час нелегітимних засідань ВРУ», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, народний депутат V скликання Тарас ЧОРНОВІЛ (фракція Партії регіонів) на засіданні Верховної Ради закликав коаліцію підтримати ідею про початок процедури імпічменту Президенту України.

При цьому він наголосив, що офіційного рішення з цього приводу у фракції Партії регіонів ще не приймалось.