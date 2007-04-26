Генпрокурор Піскун визнав указ Ющенка про дострокові вибори незаконним

В той час, коли Президент України представляв особовому складу ГПУ нового-«старого» Генпрокурора Святослава Піскуна, останній примудрився проголосувати у Верховній Раді «за» «Постанова про Указ Президента України від 26 квітня 2007 року «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» (№ 3494), повідомляє Обком.

У цій Постанові якраз і йдеться про те, що черговий указ Ющенка є неконституційним, а всім органам державної влади наказує не здійснювати жодних дій щодо його виконання.