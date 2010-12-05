"Батьківщина" вимагає відставки Азарова, Тігіпка, Бродського і Могильова

Депутати фракції «Батьківщина» в Івано-Франківській обласній раді вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відставки прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА, голови Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО та міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві фракції “Батьківщина”, яку підписав її голова Юрій РОМАНЮК.

«Силовий розгін мирної аполітичної акції протесту підприємців на Майдані, зранку 3 грудня 2010 року, неадекватно великими по кількості силами спецпідрозділів міліції, у грубій та цинічній формі демонтажу наметів протестувальників, їх майна та особистих речей, а також застосування грубої фізичної сили щодо самих підприємців, жінок-підприємців зокрема”, викликає глибоке обурення, - наголошується у документі. - Фракцію «Батьківщина» жодним чином не дивує абсолютно природна і очікувана реакція збанкрутілої антинародної влади ЯНУКОВИЧА і його команди «професіоналів», які цинічно брехали народові перед виборами «почути кожного» і «покращити життя вже сьогодні», на звичайні для будь-якого цивілізованого суспільства демократичні акції протесту підприємців, що набралися громадянської мужності і сміливості відкрито протестувати проти т.зв. Податкового кодексу”.

Фракція висловлює «свою повну підтримку і солідарність з діями підприємців, які шляхом мирних демократичних акцій протесту категорично заперечували антиринкові та антидемократичні перли авторства АЗАРОВА-ТІГІПКА, у підготовленому і схваленому коаліцією більшості у Верховній Раді з числа регіоналів, литвинівців та комуністів податковому «вироку» підприємцям», - наголошується в заяві.

«Ми заявляємо про своє приєднання до нової політичної акції протесту проти утвердження в Україні антинародного, антидемократичного режиму, нехтування владою елементарних конституційних норм, основ і цінностей демократії – права мирних зібрань та проведення акцій протесту, проти придушення свободи слова та прав людини”, - підкреслюють автори заяви і вимагають негайної відставки прем’єр-міністра М.АЗАРОВА, віце-прем’єр-міністра С.ТІГІПКА, голови Держкомпідприємництва М.БРОДСЬКОГО та міністра внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВА.