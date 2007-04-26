Костенко думає, що всі перегнули палку

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає президентський указ "оптимальним виходом з політичної кризи" і пропонує план перемир`я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, на думку Ю.КОСТЕНКА, такий план може складатися лише з трьох пунктів. По-перше, вважає лідер УНП, це участь усіх політичних сил у дострокових виборах. По-друге, Президент має надати правові підстави для тимчасової роботи парламенту з метою узгодження змін до Закону про вибори. І, по-третє, мають бути зафіксовані політичні домовленості сторін про згоду на формування коаліції та уряду тією силою, яка переможе на виборах.

Як вважає Ю.КОСТЕНКО, останній пункт “дозволить зняти напругу між Партією регіонів, БЮТ та „Нашою Україною”, які не довіряють одне одному”. За його словами, від компромісного вирішення конфлікту виграють і „біло-сині”, і помаранчеві виборці, які домагаються нової якості влади.

За словами лідера УНП, на сьогодні всі сторони „перегнули палку” в недотриманні мінімальних вимог законодавства, в тому числі Конституції, а "криза – лише остання фаза цього процесу".

На думку Ю.КОСТЕНКА, „нова версія президентського указу про перенесення терміну виборів є найбільш оптимальним засобом виходу з важкої політичної кризи, що дозволяє уникнути погіршення стану економіки та посилення політичного протистояння”.