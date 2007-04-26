Грач підозрює Ющенка у ”єзуїтському” клонуванні генпрокурорів

Народний депутат, лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ вважає, що президентський указ про поновлення на посаді генерального прокурора України Святослава ПІСКУНА є кроком, спрямованим на створення "двійників у владі".

Про це йдеться в коментарі Л.ГРАЧА, переданому УНІАН його прес-службою.

Депутат-комуніст заявив, що Президент Віктор ЮЩЕНКО "свідомо створює клони у владі, аби привести країну до колапсу". "Особливо це наочно видно за останніми діями ЮЩЕНКА, спрямованими на створення двійників у владі", - заявив депутат.

Він також сказав, що "поява двох генеральних прокурорів - це навмисно придумана єзуїтська пастка", в яку президентське оточення "додатково до всього хоче заманити коаліцію, зіштовхнути між собою політичні сили". "Які ще будуть вигадані ходи - це вже справа фантазії. Ясно, що в хід пущена карусель політтехнологій, де вже й мови немає про правовий порядок, про політичну етику, і найменше - про державність", - вважає лідер комуністів Криму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Віктор ЮЩЕНКО "на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва" поновив Святослава ПІСКУНА на посаді генерального прокурора. У зв`язку з цим В.ЮЩЕНКО відмінив президентський указ від 4 листопада 2005 року про призначення Олександра МЕДВЕДЬКА генпрокурором України.