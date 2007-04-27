Як Піскун ”виходив” у Ющенка своє поновлення на посаді

15:01, 27 квітня 2007
Політика
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Пукшин прокоментував рішення суду

ПіскунПоновлений на посаді генерального прокурора Святослав Піскун звертався до президента з проханням укласти "мирову угоду" у питанні щодо його звільнення.

Про це сказав заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу в п’ятницю.

За його словами, це сталося вже після того, як Піскун відмовився від своєї скарги проти президента у Верховному Суді.

У зв’язку з цим, було припинено провадження у ВСУ.

"Близько місяця тому Піскун знову звернувся до президента з проханням укласти мирову угоду і поновити його на посаді. Йому було відмовлено, у зв’язку з тим, що мирова угода має укладатися лише в суді", - зазначив заступник голови секретаріату.

Після цього, за словами Пукшина, Піскун ще раз подав адміністративний позов до Шевченківського райсуду столиці, де вимагав поновити його на посаді з інших причин.

"У зв’язку з тим, що президент погодився з позовними вимогами Піскуна, суд постановив поновити його на посаді", - зазначив він.

При цьому Пукшин наголосив, що суддя мав право приймати рішення одноосібно, оскільки законодавство дозволяє це на стадії попереднього розгляду.

Українська правда

 

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