Як Піскун ”виходив” у Ющенка своє поновлення на посаді
Пукшин прокоментував рішення суду
Поновлений на посаді генерального прокурора Святослав Піскун звертався до президента з проханням укласти "мирову угоду" у питанні щодо його звільнення.
Про це сказав заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу в п’ятницю.
За його словами, це сталося вже після того, як Піскун відмовився від своєї скарги проти президента у Верховному Суді.
У зв’язку з цим, було припинено провадження у ВСУ.
"Близько місяця тому Піскун знову звернувся до президента з проханням укласти мирову угоду і поновити його на посаді. Йому було відмовлено, у зв’язку з тим, що мирова угода має укладатися лише в суді", - зазначив заступник голови секретаріату.
Після цього, за словами Пукшина, Піскун ще раз подав адміністративний позов до Шевченківського райсуду столиці, де вимагав поновити його на посаді з інших причин.
"У зв’язку з тим, що президент погодився з позовними вимогами Піскуна, суд постановив поновити його на посаді", - зазначив він.
При цьому Пукшин наголосив, що суддя мав право приймати рішення одноосібно, оскільки законодавство дозволяє це на стадії попереднього розгляду.