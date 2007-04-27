Цушко завтра підпише посилений режим по всій країні

Міністерство внутрішніх справ на травневі свята посилить охорону громадського порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«Завтра я підпишу посилений режим по всій країні у зв`язку з травневими святами», - сказав міністр, додавши, що «це також пов`язано із заявами певних політичних сил на проведення масових акцій”.

За словами В.ЦУШКА, посилений режим охорони громадського порядку триватиме до 9-10 травня.

Водночас міністр зазначив, що наразі МВС не вбачає потреби залучати до Києва додаткові сили з регіонів.