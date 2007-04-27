Шуфричу потрібна психіатрична оцінка указу Ющенка

Міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич вважає за необхідне дати указу президента про перенесення дати дострокових виборів психіатричну оцінку.

"Другому указу президента про розпуск Верховної Ради необхідно дати скоріше не юридичну, а психіатричну оцінку", - заявив Шуфрич у п`ятницю.

"Я думаю, в цій ситуації суспільство задається одним питанням - як можна розпускати один парламент двічі?", - додав міністр.

При цьому він не виключив появи третього і четвертого указів про розпуск парламенту, "що в суспільстві будуть сприйматися скоріше з посмішкою, чим із занепокоєнням".

Шуфрич переконаний, що на другий президентський указ "чекає доля першого".

"При цьому не можна не звернути увагу на дату опублікування указу, очевидно президент хотів помститися парламенту за свою відставку 26 квітня 2001 року, не кажучи вже про те, що 26 квітня - це річниця Чорнобильської трагедії", - додав міністр.

Українська правда