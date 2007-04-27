Ющенко пояснив, чому Піскун

Поновлення Святослава ПІСКУНА на посаді Генерального прокурора України продиктоване насамперед бажанням Президента бачити Генеральну прокуратуру дієвою в нинішніх складних умовах.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив в інтерв’ю журналістам у Варшаві.

«Я хочу, щоб Генпрокуратура працювала як годинник. Але для цього треба дати одну відповідь – кадрову. Це ключовий момент», – сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, нині стало очевидно, що певні сили хочуть, аби Генпрокуратура перетворилася на недієздатну інстанцію, якою, наприклад, вже стала Центральна виборча комісія. «Тому я прийняв рішення, яке не є простим для мене», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що ухвалу про поновлення С.ПІСКУНА на посаді Генпрокурора виніс суд першої інстанції і що попереднє аналогічне рішення було опротестоване главою держави в апеляційному суді. За словами В.ЮЩЕНКА, він не сумнівався, що зміг би подібним чином опротестувати й рішення Шевченківського суду Києва. Однак у такому разі на судову тяганину пішло б надто багато часу.

На переконання Президента, прийняте ним рішення сприятиме ефективній та конструктивній роботі Генеральної прокуратури. «Ми можемо гаяти час і створювати обставини для деструктивної роботи Генпрокуратури – а вона вже в такому стані – хтось у лікарні, хтось став на політичну позицію. Або ж ми домовляємося, що ці проблеми обрізаємо і приймаємо рішення, яке сьогодні дає чітку розкладку і чіткий формат правничої діяльності Генеральної прокуратури», – наголосив В. ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2007 р., Президент поновив С.ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України. За повідомленням прес-служби Президента, В.ЮЩЕНКО поновив С.ПІСКУНА на посаді генпрокурора на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва.