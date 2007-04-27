Троє депутатів з БЮТ просять Тимошенко не уподібнюватися Кучмі

Народні депутати України V скликання, члени фракції БЮТ Дмитро ВИДРІН, Сергій ПОТІМКОВ та Володимир КУРЕННОЙ заявляють про неприйнятність методів, якими Блок Юлії Тимошенко веде останнім часом боротьбу зі своїми політичними опонентами.

Про це йдеться у Відкритому листі цих депутатів лідерам БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, Богдану ГУБСЬКОМУ, Олександру ТУРЧИНОВУ, Миколі ТОМЕНКУ, Андрію ШЕВЧЕНКУ.

Зокрема, за словами авторів листа, “відразу після того, як лідер Партії вільних демократів Михайло БРОДСЬКИЙ публічно заявив про намагання Юлії ТИМОШЕНКО дискредитувати Конституційний Суд, в мережі інтернет з’явилося чимало замовних публікацій, мета яких у будь-який спосіб спаплюжити БРОДСЬКОГО”.

Між тим, зазначають троє депутатів БЮТ, “у статтях не ведеться професійної дискусії щодо сказаного Михайлом БРОДСЬКИМ, «автори» звели «полеміку» до примітивного виливання бруду”.

“І у нас, на жаль, є чимало підстав вважати, що замовником даної публікації є один з лідерів БЮТ, що полюбляє вдаватися до брудних інформаційних технологій”, йдеться у листі.

“Ми допускаємо, - зазначають автори листа, - що Юлія ТИМОШЕНКО та її найближчі соратники можуть не поділяти значну частину сказаного БРОДСЬКИМ”. Однак вони звертають увагу, що “всі свої заяви М.БРОДСЬКИЙ робить публічно, не вдаючись до особистих образ”. “БРОДСЬКИЙ дійсно емоційний політик, але він завжди діє відкрито. На відміну від оточення Юлії ТИМОШЕНКО, яке звикло до закулісних методів боротьби”, додали депутати.

“Лідери БЮТ вільні у своєму праві опонувати будь-якому політику, у тому числі й Михайлу БРОДСЬКОМУ. Але демократична політична сила, якою вважає себе Блок Тимошенко, повинна робити це у публічній площині - на дебатах, прес-конференціях, круглих столах, у прямих ефірах, як це відбувається у всьому цивілізованому світі”, наголошується в листі.

“Їй не личить уподібнюватися Леоніду КУЧМІ, який також любив уникати публічних дискусій, натомість обливав опонентів «компроматом» чужими руками, в тому числі - й руками журналістів, які писали замовні публікації”, зазначають Д.ВИДРІН, С.ПОТІМКОВ та В.КУРЕННОЙ.

На їхню думку, “і в середині самої фракції БЮТ назріла гостра необхідність публічних і відкритих дискусій, але, на жаль, доводиться констатувати, що Блок Тимошенко до них поки що не готовий”.

“Ми, народні депутати України, звертаємось до вас із закликом гідно тримати демократичну марку БЮТ, не компрометуючи політичну силу, яку підтримують мільйони виборців”, йдеться у Відкритому листі депутатів. Водночас автори листа наголошують, що метою цього звернення є “не захист Михайла БРОДСЬКОГО, а відстоювання цивілізованих, демократичних методів ведення полеміки з опонентами”.