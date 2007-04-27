Ющенко в Польщі озвучив формулу примирення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна та Польща наближаються до спільної оцінки історичних подій, відомих як операція «Вісла».

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні у Варшаві в інтерв’ю українським журналістам.

Він вважає, що цю сторінку історії слід розглядати виключно в контексті взаємного примирення та прощення.

«Концепція і української, і польської сторони по врегулюванню цієї сторінки нашої пам’яті співпадає, і я щасливий з цього. Вона базується на формулі історичного примирення», - сказав Президент. Він відзначив, що, безумовно, операція «Вісла» залишається одним із найскладніших моментів українсько-польських взаємин і потребує «найделікатнішого» вирішення.

На переконання глави Української держави, вироблення спільної позиції України і Польщі в цьому питанні має відбуватися у двох площинах. Насамперед, йдеться про встановлення об’єктивної історичної картини того періоду. В.ЮЩЕНКО відзначив, що він як громадянин не хотів би бачити під час історичних дискусій спекуляції на цю тему. «Дуже важливо, щоб припинилися дискусії відносно ролі УПА чи Армії крайової в тогочасних подіях», - зазначив він.

Друге завдання, на переконання глава держави, більше стосується не істориків, а громадськості та політиків. Йдеться про вироблення спільних оцінок тих подій, «які давали б можливість залишити в минулому цю велику проблему».

«Якщо ми зробимо ці два кроки, - а ми їх робимо - то залишається останній крок - вийти з уроками. Це те, що має поставити крапку на цих подіях», - переконаний В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, своїм сьогоднішнім візитом до Польщі у зв’язку з 60-ми роковинами акції «Вісла» він хоче виявити глибоку шану жертвам операції з обох сторін. «Тому я був задоволений сьогодні тим, що ми маємо дуже близьку політичну позицію з польською стороною по цій частині нашої історії. Мені приємно відзначити, що ми перебуваємо у взаємному порозумінні як на рівні Президентів, так і на рівні громад», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, він має намір звернутися з подібним закликом до співгромадян сьогодні під час робочої поїздки до Львівської області. «Переконаний, цей діалог ми проведемо. Він буде правильний і результативний», - сказав глава держави.