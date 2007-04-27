Ющенко вважає, що КС має утриматись від винесення рішення
Президент дав інтерв’ю “Rzeczpospolita”
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що для досягнення порозуміння між правлячою коаліцією та опозицією Конституційний Суд має утриматись від винесення рішення щодо указу про розпуск парламенту.
Таку думку він висловив в інтерв’ю польській газеті “Rzeczpospolita” опублікованого сьогодні, повідомляє прес-служба Президента.
На його думку, також необхідно ухвалити мораторій на такі дії обох сторін конфлікту, які перешкоджають конструктивному діалогу. “Треба вилучити з тієї суперечки суспільство, припинити демонстрації, це вражаюче видовище на Майдані Незалежності і під парламентом. Від прийняття рішення повинен також утриматися Конституційний Суд”, - сказав В.ЮЩЕНКО.
За його словами, депутати – як із коаліції, так і з опозиції – повинні повернутися до зали засідань, а Верховна Рада повинна зайнятися найважливішими для країни законами, в тому числі, про статус народного депутата. “Конституція говорить чітко: депутат, який виходить зі своєї фракції, повинен бути автоматично виключений із парламенту! Потрібні також зміни у виборчому законодавстві, які визначали б засади проведення дострокових виборів, а також положення про статус опозиції”, - сказав Президент.
Він вважає, що сторонам конфлікту неможливо досягнути порозуміння без дострокових виборів. “Вибори є необхідною умовою і водночас політичною потребою. Сьогодні більшість суспільства хоче взяти участь у достроковому голосуванні. Треба унеможливити корупційні дії, які ускладнюють нормальне функціонування парламенту”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.