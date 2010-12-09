Клюєв розказав про кроки влади у 2011 році

У 2011 році уряд продовжить адміністративну реформу, займеться зменшенням державного боргу, зміцненням енергетичної незалежності та реформами сфер житлово-комунального господарства й охорони здоров`я.

Про ці плани Кабінету міністрів України виданню Comments.uaповідомив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

За його словами, наступного року буде продовжена адміністративна реформа, оскільки «за останні роки якість роботи системи влади в країні погіршилася кардинально».

«Далі - загальна дерегуляція економіки. Вже зроблено немало кроків до спрощення ведення бізнесу, приміром, значно скорочено кількість ліцензій. Планується кардинально спростити дозвільні процедури для будівництва. Продовжиться реформа системи адміністративних послуг. Готуються кроки зі спрощення відкриття нового й закриття існуючого підприємства. Важливо мінімізувати контакти підприємця з держструктурами - адмінреформа й дерегуляція економіки нерозривно пов`язані з антикорупційними заходами», - зазначив перший віце-прем`єр-міністр.

Крім того, за словами А.КЛЮЄВА, одними з найважливіших завдань уряду стануть зменшення держборгу, що неймовірно зріс за останні два роки, а також зміцнення енергетичної незалежності.

«Одне з ключових завдань для НАК «Нафтогаз України» - збільшити власний видобуток, а в цілому для уряду - стимулювати модернізацію галузі. Продовжимо роботу зі створення умов для приходу інвестицій у видобуток нафти й газу, зокрема сланцевого газу, а також вугільного газу метану. В реформі вугільної галузі основними цілями стануть збільшення обсягів видобутку вугілля й покращення умов праці. Активно готуватимемося до будівництва нових атомних блоків і подовження термінів експлуатації діючих АЕС. Також одним із важливих завдань є розвиток альтернативної енергетики», - сказав А.КЛЮЄВ.

Також, за його словами, попереду - робота над реформами у ЖКГ і в системі охорони здоров`я.