Третьяков: особисто я переказав 3 мільйони на рахунок Нашої України

Член президії партії “Наша Україна” Олександр Третьяков вважає “повторний” указ президента Ющенка про розпуск парламенту - "мудрим рішенням". Про це він сказав в інтерв`ю Газеті по-київськи.

Очищення списку Нашої України, до якого закликав Віктор Ющенко, на думку Третьякова, означає, що «в списку не повинно опинитися якого-небудь Кінаха». «А якщо ви питаєте про «любих друзів» – то президент ніколи не говорив про те, щоб їх не було», - додав політик, якого журналісти зараховують саме до цієї категорії.

У те, що всіх «уболівальників» Партії регіонів можна утримувати на 150 тисяч в день, Третьяков не вірить: «Я добре у школі вчився і можу порахувати, що якщо розділити 150 тисяч гривень на заявлені 30 тисяч людей – виходить, на одну людину 5 гривень на добу ? Це неможливо».

Об`єднана опозиція на своїх прихильників і мітинги витрачає значно більше, сказав Третьяков: «Природно, якщо стоїть швидка допомога «Борис» – за це платяться гроші. Сцена і монітор – також платні послуги».

Сьогодні він – знову один із спонсорів Майдану. «Можу сказати про себе. Я переказав минулого тижня 3 млн. гривень на рахунок партії».