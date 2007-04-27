Депутати вважають, що Ющенко сам винний

Народні депутати V скликання від коаліції вважають, що імпічмент Президента України Віктора ЮЩЕНКО є єдиним шляхом врегулювання політичної кризи в державі.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні до українського народу депутатів від коаліції – Катерини САМОЙЛИК Миколи КРАВЧЕНКА (КПУ), Юрія КАРАКАЯ, Василя КИСЕЛЬОВА, Ельбруса ТЕДЕЄВА, Тараса ЧОРНОВОЛА (Партія регіонів) та Сергія ПОЛІЩУКА, якого 19 квітня було виключено із фракції БЮТ.

Депутати нагадали, що 26 квітня вони зареєстрували проект постанови «Про забезпечення запобігання антиконституційним діям і спробам узурпації державної влади та ініціювання процедури усунення ЮЩЕНКА Віктора Андрійовича з поста Президента України в порядку імпічменту». У зверненні наголошується, що підставою для ініціювання процедури імпічменту стало неодноразове порушення гарантом Конституції Основного Закону держави. “На наших очах держава Україна перетворюється на іграшку для людини, яка нерідко не віддає собі звіт у власних діях, у предмет для сумнівних експериментів, в яких піддослідними є понад 46,5 мільйонів українців”, - зазначають депутати. Прикладом цього є “масові звільнення державного апарату навесні 2005 року; призначення на вищі державні посади людей в нагороду за особисту відданість; відверто показове нехтування рішеннями судової влади і актами органів місцевого самоврядування”. “Таким же чином, без наведення жодного правового мотиву він позбувався у вересні 2005 року «найкращого», за його ж висловом, уряду Юлії ТИМОШЕНКО; перетворював у розмінну монету і цапа-відбувайла уряд Юрія ЄХАНУРОВА, повісивши на нього «газову кризу» на початку 2006 року; висуває постійні необгрунтовані претензії до уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, який відновив найвищі в Європі темпи економічного зростання; розправляється з неугодними головами місцевих адміністрацій і суддями”, - говориться у зверненні.

На думку народних депутатів, В.ЮЩЕНКО намагається повернути не тільки повноваження колишнього Президента, а здобути всю повноту влади.

Депутати також зазначають, що останнім часом українців закликають не підкорятися законним рішенням органів влади. Крім того, прийняті у відповідності до Конституції Верховною Радою України закони неаргументовано не підписуються, а акти уряду – безпідставно зупиняються. “Політичне рейдерство стає основним інструментом В.ЮЩЕНКА. Дедалі частіше Президентом приймаються відверто неправові рішення, єдина мета яких – породити конфлікт на усіх щаблях держави, усередині кожного з її інститутів. Сьогодні ЮЩЕНКО штовхає одного генерального прокурора проти іншого, одного голову Печерського суду – проти іншого, одного голову Київської обласної державної адміністрації – проти іншого”, - вважають коаліціанти.

При цьому вони наголошують, що не бачать в В.ЮЩЕНКУ “особистого супротивника”. “Але він сам дав усі правові підстави для порушення питання про імпічмент... Імпічмент – дуже неприємний і болісний процес для будь-якої держави, який так чи інакше позначається на її іміджу”, - вважають депутати. При цьому, на їхню думку, це єдиний і безальтернативний інструмент, який дозволить довести, що Україна, як і раніше, стоїть на демократичному шляху. “Ми віримо – так буде поставлено крапку у штучно спровокованій кризі, знайдено порозуміння у суспільстві по обидва боки Дніпра”, - говориться у зверненні.