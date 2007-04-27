Симоненко назвав Турчинова і Вінського ”політичними повіями”
Вони приступили до силового плану...
Лідер комуністів Петро Симоненко вважає, що команда президента Віктора Ющенка приступила до реалізації силового сценарію вирішення політичної кризи.
"Вони приступили до силового плану – паралізації діяльності парламенту, надалі, якщо Кабінет міністрів не профінансує ці злочинні вибори, вони спробують ліквідувати їх, при цьому захопивши прокуратуру, маючи в руках міністра оборони і силових структур", – сказав Симоненко на мітингу коаліції в п`ятницю.
При цьому він вважає, що до цього президента штовхають депутати від БЮТ.
"Деякі політичні повії – такі, як вінські і турчинови - дають рекомендації президенту зробити так, як президент Росії – розстріляти парламент. Вони готові розплатиться кров`ю свого народу, щоб зберегти це помаранчеве шаленство", - сказав Симоненко.
Крім того, він сказав, що опозиція готує на найближчі дні провокації в Києві.
"Завтра і післязавтра готується смолоскипова хода по святому Хрещатику недобитих фашистських прислужників. Не дозволимо, щоб фашистські недобитки пройшли по святому Хрещатику!", - сказав Симоненко.
Він також повідомив, що в парламенті вже почалася процедура імпічменту президенту і закликав учасників мітингу почати збір підписів на підтримку цієї ініціативи.