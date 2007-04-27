Симоненко назвав Турчинова і Вінського ”політичними повіями”

Лідер комуністів Петро Симоненко вважає, що команда президента Віктора Ющенка приступила до реалізації силового сценарію вирішення політичної кризи.

"Вони приступили до силового плану – паралізації діяльності парламенту, надалі, якщо Кабінет міністрів не профінансує ці злочинні вибори, вони спробують ліквідувати їх, при цьому захопивши прокуратуру, маючи в руках міністра оборони і силових структур", – сказав Симоненко на мітингу коаліції в п`ятницю.

При цьому він вважає, що до цього президента штовхають депутати від БЮТ.

"Деякі політичні повії – такі, як вінські і турчинови - дають рекомендації президенту зробити так, як президент Росії – розстріляти парламент. Вони готові розплатиться кров`ю свого народу, щоб зберегти це помаранчеве шаленство", - сказав Симоненко.

Крім того, він сказав, що опозиція готує на найближчі дні провокації в Києві.

"Завтра і післязавтра готується смолоскипова хода по святому Хрещатику недобитих фашистських прислужників. Не дозволимо, щоб фашистські недобитки пройшли по святому Хрещатику!", - сказав Симоненко.

Він також повідомив, що в парламенті вже почалася процедура імпічменту президенту і закликав учасників мітингу почати збір підписів на підтримку цієї ініціативи.

Українська правда