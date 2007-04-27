Янукович пропонує Ющенку одночасно провести вибори Президента і парламенту

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Президента Віктора ЮЩЕНКА для врегулювання політичної кризи одночасно провести дострокові президентські і парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на мітингу прихильників коаліції.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Президент неодноразово наголошував, що український політикум “має пройти через чистилище українського народу”. За його словами, в такому випадку, “було б чесно”, якби через це чистилище пройшов і сам В.ЮЩЕНКО. "Тоді це буде чесно. Тоді це чистилище буде для всіх політиків”, - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що одночасні вибори Президента і Верховної Ради стали би компромісним рішенням. “Хай Президент зробить сміливий крок, якщо він поважає свою державу і український народ. Це буде тоді чесний і гідний поступок Президента. І це буде чесний компроміс”, - вважає глава уряду.

При цьому він зазначив, що Президент має у будь-якому випадку скасувати всі свої Укази щодо дострокового припинення повноважень парламенту. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Президент підписав новий Указ під тиском опозиції. “В черговий раз Президент ЮЩЕНКО пішов у опозиції на поводу”, - сказав він. За словами В.ЯНУКОВИЧА, поява другого Указу Президента про розпуск ВР фактично перекреслила всі домовленості між сторонами конфлікту, які були досягнуті останнім часом. Крім того, вважає прем’єр-міністр, Президентові не вистачило витримки дочекатися, поки робоча група, до якої входили представники усіх політичних сил ВР, напрацює варіанти виходу з політичної кризи.