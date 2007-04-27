Третьяков: Президент і прем`єр – не шамани, щоб обговорювати жертвопринесення

Член президії партії “Наша Україна” Олександр Третьяков вважає “повторний” указ президента Ющенка про розпуск парламенту - "мудрим рішенням". Про це він сказав в інтерв`ю Газеті по-київськи.

В той же час він категорично відкинув припущення кореспондента про те, що заради досягнення компромісу Ющенко і Януковича можуть пожертвувати Морозом або Тимошенко. «Послухайте, переговори президента з прем`єром – це ж не рада шаманів, де обговорюються жертвопринесення, - сказав Третьяков. - йдеться про принципи і майбутнє країни».

У той же час Третьяков вважає, що Мороз вже сам собою пожертвував: «він – жертва власних інтриг, збанкрутілий політик. Тому що він поклав початок цій кризі – як ініціатор конфліктних конституційних змін і антикризової коаліції».