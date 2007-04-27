Конституційний суд взявся і за другий указ Ющенка?

Конституційний Суд України відкрив провадження щодо конституційності Указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про дострокові парламентські вибори від 26 квітня 2007 р.

Про це повідомив голова Верхової Ради України п’ятого скликання Олександр МОРОЗ в інтерв’ю каналу "Рада".

"Конституційний Суд прийняв до провадження цю позовну заяву, і далі будемо діяти відповідним чином", - цитує О.МОРОЗА “Українська правда”.

Він розповів, що за ініціативою Президента для розв’язання політичної кризи була створена робоча група, в якій представлені і коаліція, і опозиція, і представники В.ЮЩЕНКА.

"Раптом робоча група попрацювала один день і отримала висновок у вигляді Указу Президента. Це означає, що Президент боявся рішення Конституційного Суду (щодо Указу про дострокові вибори від 2 квітня)", - додав О.МОРОЗ.

Він підкреслив, що В.ЮЩЕНКА інформували, що рішення КС буде не на його користь.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

Сьогодні, 27 квітня, у Конституційному Суді було зареєстровано подання 160 народних депутатів щодо неконституційності цього указу глави держави.