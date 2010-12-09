Стельмах заспокоює, що з гривнею все буде добре

У січні 2011 р. немає підстав чекати зміни курсу гривні до іноземної валюти - Стельмах

Київ. 9 грудня. УНІАН. У січні 2011 року немає підстав чекати зміни курсу гривні до іноземної валюти.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

«Немає ніяких побоювань з цього приводу, ми викупляємо валюту», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Крім того, він зазначив, що впевненості в тому, що коливань на валютному ринку не буде, додає те, що інфляція за підсумками року буде менше 10%.

«За підсумками року вона (інфляція – УНІАН) буде однозначною цифрою, тому немає ніяких підстав (для стрибка курсу – УНІАН)», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанку торги доларом США закрилися на рівні 7,9605/7,9680 грн./дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 795.1400 (на 8 грудня – 795.2000), 100 EUR – 1049.5848 (на 8 грудня – 1062.6258), 10 RUR – 2.5450 (на 8 грудня – 2.5468).