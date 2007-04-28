До Кабміну підтягнулися дві сотні спецназівців

У Києві біля будівлі Кабінету міністрів на вул.Грушевського припарковано 9 автобусів з працівниками спецпідрозділів правоохоронних органів. Зокрема, серед них є представники спецпідрозділу «Беркут».Про це повідомляє Обком .

Нагадаємо, що сьогодні в 10:00 відбудеться позачергове засідання Кабміну. Швидше за все, Кабмін ухвалюватиме рішення щодо виконання указу Президента від 26 квітня.