До Кабміну підтягнулися дві сотні спецназівців

09:49, 28 квітня 2007
Політика
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Засідання розпочнеться об 10.00

У Києві біля будівлі Кабінету міністрів на вул.Грушевського припарковано 9 автобусів з працівниками спецпідрозділів правоохоронних органів. Зокрема, серед них є представники спецпідрозділу «Беркут».Про це повідомляє Обком .

Нагадаємо, що сьогодні в 10:00 відбудеться позачергове засідання Кабміну. Швидше за все, Кабмін ухвалюватиме рішення щодо виконання указу Президента від 26 квітня.

 

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