Кравчук зрозумів, хто контролює ситуацію в Україні

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК переконаний, що уряд є єдиним органом, який контролює ситуацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Уряд, на мою думку – це єдиний зараз орган, який реально працює», - сказав Л.КРАВЧУК.

На його переконання, Кабінет міністрів тримає ситуацію під контролем, зокрема, збирає податки, виплачує заробітні плати та збільшує соціальні виплати, як передбачалося раніше.