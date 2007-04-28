Кравчук зрозумів, хто контролює ситуацію в Україні
10:29, 28 квітня 2007Політика
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Екс-президент спілкувався з пресою
Перший Президент України Леонід КРАВЧУК переконаний, що уряд є єдиним органом, який контролює ситуацію в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.
«Уряд, на мою думку – це єдиний зараз орган, який реально працює», - сказав Л.КРАВЧУК.
На його переконання, Кабінет міністрів тримає ситуацію під контролем, зокрема, збирає податки, виплачує заробітні плати та збільшує соціальні виплати, як передбачалося раніше.
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