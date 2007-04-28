Луценко «пошкрябав» коаліцію і побачив зелений мох

27 квітня в ефірі телеканалу ICTV лідер «Народної Самооборони» Юрій Луценко зазначив, що С.Піскун був найефективнішим прокурором в України: «Скажу коротко: Піскун зможе, якщо Президент допоможе».

«Я переконаний, що Піскун втретє поновлюється на посаді генпрокурора України не для Книги рекордів Гіннеса». Він також нагадав представникам ПР, що саме цю подію Анна Герман назвала торжеством закону.

«Якщо пошкребти всіх політиків, можна побачити зелений радянський мох», - додав Луценко, маючи на увазі правлячу коаліцію.

Він також додав, що коаліція збиралася купити голоси.

«Потрібно перезагрузити Україну. Дострокові вибори – це шанс для людей обрати нову Україну», - зазначив Луценко.

Обозреватель