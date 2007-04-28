КС не відкривав провадження щодо другого указу Ющенка

Конституційний Суд України не відкрив провадження щодо конституційності указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про дострокові парламентські вибори від 26 квітня 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, зараз відповідне подання народних депутатів V скликання перебуває на стадії вивчення.

Водночас у ці хвилини триває засідання КС щодо конституційності указу Президента про дострокові парламентські вибори від 2 квітня 2007 р.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня голова Верхової Ради України п’ятого скликання Олександр МОРОЗ в інтерв’ю каналу "Рада” заявив, що Конституційний Суд відкрив провадження щодо конституційності указу Президента про дострокові парламентські вибори від 26 квітня 2007 р.

26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

27 квітня у КС було зареєстровано подання 160 народних депутатів щодо неконституційності цього указу глави держави.