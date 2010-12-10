Тимошенко радить Януковичу прочитати книгу «Нечестивець, або Свято козла»

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко вважає, що зараз у країні не той час, щоб можна було спокійно усамітнитися з книгою або переглянути, не відволікаючись, 7-8 серій “Доктора Хауса”.

Про це вона заявила в інтерв`ю журналу «Корреспондент» № 47(435) від 10 грудня 2010 року.

«Але все ж зараз я читаю книгу Маріо Варгаса ЛЬОСИ (йому, до речі, цього року дали Нобелівську премію) про диктатора Домініканської Республіки Рафаеля Трухильо і про те, як диктатори раптово втрачають владу, перебуваючи у зеніті слави і могутності. Книга називається «Нечестивець, або Свято козла». Дуже раджу ЯНУКОВИЧУ обов`язково її прочитати», - сказав Ю.ТИМОШЕНКО.