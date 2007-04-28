ЦВК працюватиме усі вихідні і святкові дні

Давидович готується до виборів

Центральна виборча комісія працює над підготовкою дострокових виборів. Про це повідомила УНІАН керівник прес-служби ЦВК Зоя ШАРИКОВА з посиланням на голову Центрвиборчкому Ярослава ДАВИДОВИЧА. За її словами, комісія перебуває у виборчому процесі, напрацьовуються документи, передбачені законодавством, щодо проведення позачергових виборів. З.ШАРИКОВА повідомила, що ЦВК планує працювати усі вихідні і святкові дні. Водночас, чотири члени комісії продовжують перебувати на лікарняному. [ назад ]

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter