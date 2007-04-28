ЦВК працюватиме усі вихідні і святкові дні

11:52, 28 квітня 2007
Політика
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Давидович готується до виборів

Давидович, СтавнійчукЦентральна виборча комісія працює над підготовкою дострокових виборів.

Про це повідомила УНІАН керівник прес-служби ЦВК Зоя ШАРИКОВА з посиланням на голову Центрвиборчкому Ярослава ДАВИДОВИЧА.

За її словами, комісія перебуває у виборчому процесі, напрацьовуються документи, передбачені законодавством, щодо проведення позачергових виборів.

З.ШАРИКОВА повідомила, що ЦВК планує працювати усі вихідні і святкові дні.

Водночас, чотири члени комісії продовжують перебувати на лікарняному.

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