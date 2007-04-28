Янукович готовий іти на вибори, але за умови

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що дострокові вибори до Верховної Ради можуть відбутися лише на основі політичних домовленостей сторін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Я розумію Президента, що він не хотів дочекатися рішення Конституційного Суду, але це не вихід з цієї ситуації, тому що рішення КС дасть вихід, коли ми його отримаємо. Ми зрозуміємо, що в правовій площині приймати рішення про проведення виборів неможливо, а його можна прийняти лише в політичній площині», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що після рішення Суду слід проводити відповідні політичні переговори. Водночас прем’єр зазначив, що зараз «не треба самих себе заганяти в глухий кут». На переконання В.ЯНУКОВИЧА, іншого шляху немає, і треба діяти лише в межах правового поля. “А якщо воно відсутнє, а є необхідність виходу з цієї політичної кризи, ми повинні чесно, дивлячись один одному в очі, сказати, що правових підстав немає, а є лише політичний шлях вирішення цього питання», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, політики під час переговорів мають визначити, що треба зробити, щоб підготуватися до дострокових виборів. А саме - підготувати необхідне законодавство, яке сьогодні відсутнє.

Він додав, що для цього народним депутатам слід повернутися до роботи у ВР і розглянути ці закони.