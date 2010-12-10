Грищенко у Москві замовив слово за автономію українців у Росії

Київ розраховує, що російська влада вживе всіх необхідних заходів для забезпечення законних культурно-освітніх прав багатомільйонної української громади.

Як повідомили УНІАН Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив сьогодні у Москві під час переговорів з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм ЛАВРОВИМ.

“У спілкуванні з російським колегою К.ГРИЩЕНКО висловив стурбованість української сторони ситуацією, що склалася у зв’язку із рішенням суду про ліквідацію Федеральної національно-культурної автономії українців в Росії. Він підкреслив, що офіційний Київ розраховує на те, що російська влада вживе всіх необхідних заходів для забезпечення законних культурно-освітніх прав багатомільйонної української громади в Російській Федерації”, - сказано у повідомленні МЗС.

Також під час зустрічі керівники зовнішньополітичних відомств у контексті Придністровського врегулювання обговорили ситуацію в Республіці Молдова після позачергових парламентських виборів у цій країні. Міністри наголосили на необхідності активізації переговорного процесу в форматі „5+2” та підтвердили рішучу підтримку і Україною, і Російською Федерацією суверенітету та територіальної цілісності Молдови.

Окрему увагу керівники зовнішньополітичних відомств приділили обговоренню питань базування Чорноморського флоту РФ на території України. Зокрема, вони підтвердили фактичне завершення роботи над низкою двосторонніх угод, що повинні врегулювати ті проблеми перебування російських військових підрозділів на українській території, які через свою правову невизначеність створювали підгрунтя для суперечок у попередні роки.

Ближчим часом відповідні прогалини в комплексі двосторонніх документів, що регулюють питання базування ЧФ РФ в Україні, будуть заповнені.

Міністри також обговорили інші актуальні питання українсько-російських відносин та проблеми регіональної і глобальної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Верховний суд РФ прийняв рішення ліквідувати Федеральну національно-культурну автономію українців Росії. Рішенням Верховного суду Росії був задоволений позов Міністерства юстиції РФ, яке добивалося розпуску цієї організації у зв`язку з «виявленням порушень у господарській діяльності».

Крім того, позов Мінюсту базувався на скарзі активіста фонду «Батьківщина» Миколи ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».