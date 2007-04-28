Суд визнав тарифи Черновецького протиправними

27 квітня 2007 року Господарський суд м. Києва виніс рішення про визнання протиправними та скасування рішень Київської міської ради від 8 лютого 2007 року „Про тарифи на житлово-комунальні послуги” та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12.02.2007 р. № 141, від 12.02.2007 р. № 142, від 12.02.2007 р. № 143, від 12.02.2007 р. № 144, які передбачають введення тарифів на житлово-комунальні послуги збільшені в 1,8-2 рази.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Української партії „Єдність”, головою столичної парторганізації якої є колишній міський голова Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Однією з підстав для визнання недійсними зазначених розпоряджень вказувалась “невідповідність їх прийняття до статті 58 Конституції України, в якій зазначено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі”, тобто закон забороняє встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги у часі, який вже пройшов.

“Таким чином, на сьогодні, в Києві чинні тарифи на житлово-комунальні послуги, які діяли до 30 листопада 2006 року і затвердженні розпорядженнями Київської міської державної адміністрації в 2001-2004 роках”, - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Господарський суд Києва визнав розпорядження КМДА від 30 жовтня про підвищення тарифів незаконними і скасував їх. Рішення було ухвалене за зверненням Київської організації партії «Єдність» та її лідера О.ОМЕЛЬЧЕНКА. 17 квітня Апеляційний суд м. Києва постановив відмовити в апеляційній скарзі КМДА до Київської міської організації партії “Єдність” щодо законності введення тарифів на житлово-комунальні послуги, збільшені новою владою в 4 рази. В апеляційній скарзі КМДА йшлося про скасування постанови Господарського суду м. Києва від 13 лютого.

Однак в КМДА після цього зазначили, що в столиці діють тарифи, затверджені рішенням Київради від 8 лютого, яке визначило підвищення тарифів ЖКП в 1,8-2 рази.

У свою чергу Київська міська організація Української партії „Єдність” подала адміністративний позов до Господарського суду м. Києва про визнання протиправними та скасування розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 12.02.2007 р № 141, від 12.02.2007 р № 142, від 12.02.2007 р № 143, від 12.02.2007 р № 144, підписаних на рішення Київської міської ради від 8 лютого.