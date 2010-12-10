Чи подобаються українцям дії Януковича (опитування)

На сьогодні майже 40% українців не підтримують діяльність Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 18 по 22 листопада 2010 року.

Згідно з опитуванням, у листопаді, порівняно з жовтнем, зросла частка тих, хто не підтримує діяльність Президента України, Верховної Ради та уряду. Частка тих, хто не підтримує діяльність Президента, зросла з 34,8% у жовтні до 39,3% у листопаді. При цьому частка тих, хто повністю підтримує його діяльність, залишилася незмінною (відповідно 20,8% і 20,4%). Частка тих, хто не підтримує діяльність Верховної Ради України, зросла з 44,3% у жовтні до 50,1% у листопаді (при цьому дещо зросла також – з 8,1% до 11,0% – повна підтримка її дій). Частка тих, хто не підтримує діяльність уряду України, зросла з 38,6% у жовтні до 44,9% у листопаді. Частка тих, хто повністю підтримує урядову діяльність, статистично значуще не змінилася (відповідно 14,0% і 13,2%).

Жителі Південного і Східного регіонів частіше, ніж жителі Західного і Центрального регіонів, висловлюють підтримку діяльності органів влади.

При цьому, рівень оптимізму громадян стосовно розвитку подій в Україні продовжував знижуватися, порівняно з першою половиною 2010 року. Так, лише 20,4% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, і 53,9% - у неправильному (у травні 2010 року ці показники становили відповідно 42,7% і 32,6%). Найчастіше вважають, що події розвиваються в неправильному напрямі, жителі Західного регіону (63,8%), найрідше – жителі Півдня країни (42,3%).

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 18 по 22 листопада 2010 року. Було опитано 2001 респондента віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.