Янукович вважає, що СБУ працює як КДБ

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що для проведення дострокових парламентських виборів задіяні силові методи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав на прес-конференції.

«Все, що зараз робиться – це намагання силовим шляхом піти, вимусити, дотиснути…»,- сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Для цього включається державна машина – СБУ, працює як колись працював КДБ СРСР, тиск на суддів КС, ЦВК», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також додав, що не можна закладати прецедент, коли будь-який Президент України у вигідний для нього час на підставі свого власного бажання чи певної політичної сили, ухвалює будь-яке рішення, що мають ухвалюватися на всій території України.

«Нам треба повернутись у правове поле, спокійно підійти до цих питань, і якщо ми прийдемо до висновків, що нам треба дійсно йти на вибори – буде таке рішення прийнято», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він зазначив, що підставою для перевиборів буде не Конституція України, а політичні домовленості. Він зазначив, що це треба буде пояснити виборцям. За його словами, дві сторони конфлікту мають публічно озвучити, які вони зробили помилки. Прем’єр закликав припинити тиск на суди загальної юрисдикції, КС, членів ЦВК та правоохоронців.

«Робити замовлення чи шукати сьогодні можливості як одних керівників правоохоронних органів замінити на тих, хто може виконувати замовлення – це шлях в нікуди», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що сподівається, що найближчим часом зустрінеться з Президентом України і викладе йому свою позицію з цього приводу.