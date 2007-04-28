Пундик підписи проти Черновецького не збиратиме: це був експеримент

Громадянин Євген ПУНДИК, який одержав дозвіл столичної влади збирати підписи за референдум про відставку мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, заявляє, що ініціація даного референдуму була «технологічним проектом».

Про це Є.ПУНДИК заявив в інтерв`ю «Газете по-киевски» (№95 від 28.04.2007).

«Це як технологічний проект було важливо», - зокрема, сказав він, додавши, що таким чином ініціатори референдуму «ставили дослідження», чи можна його провести.

При цьому Є.ПУНДИК підтвердив, що групу зі збору підписів щодо проведення референдуму зареєстрували у КДМА з першого разу. Водночас він спростував інформацію, що працює в структурах столичної влади, і заявив, що на сьогоднішній день не має постійного місця роботи.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня в.о. заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимир ГОЛОВАЧ заявив, що більше місяця тому була зареєстрована одна ініціативна група громадян з проведення місцевого референдуму, але за певний час вона не зібрала необхідної кількості підписів. На питання, чому раніше не була обнародувана інформація про реєстрацію цієї ініціативної групи, він відповів, що в законі не визначено, хто має робити офіційне повідомлення. «Тому на прохання ініціативної групи ми погодилися, що вони самі про себе повідомлятимуть», - зазначив В.ГОЛОВАЧ. Він також сказав, що не пам`ятає докладної інформації про цю ініціативну групу. «Я з нею не знайомий», - додав він.

25 квітня депутат Київради, лідер Партії вільних демократів Михайло БРОДСЬКИЙ заявив, що має намір звернутися до суду з приводу позбавлення киян командою міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО законного права висловити недовір`я діючому меру.

Коментуючи факт реєстрації КМДА першої ініціативної групи з організації міського референдуму про відставку столичного голови, М.БРОДСЬКИЙ заявив, що ця ініціативна група є фальшивкою. “Це підставна група ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, мета якої - дискредитувати саму ідею референдуму в столиці і позбавити киян права на вільне волевиявлення”, - наголосив депутат Київради.

«Серед 16 ініціативних груп, які займалися збором підписів за проведення референдуму, одна, очолювана нікому не відомим паном ПУНДИКОМ, виявилася фіктивною. Її завдання - штучно завалити своєчасну здачу підписів киян, щоб питання відставки ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ще рік не можна було виносити на референдум. Саме тому вона і була зареєстрована» - заявив М.БРОДСЬКИЙ. За його словами, таким чином столична влада намагається цинічно позбавити киян конституційного права на вільне волевиявлення, а саму ідею міського референдуму перетворити на фарс. М.БРОДСЬКИЙ повідомив, що також як депутат Київради ініціюватиме створення спеціальної комісії з представників правоохоронних органів для розслідування “махінацій”, за допомогою яких команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО прагне всіляко уникнути референдуму і позбавити киян законного права висловити недовір`я діючому міському голові.