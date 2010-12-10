Яценюк підозрює, що Янукович переплутав адмінреформу і скорочення

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що оголошені Президентом України зміни в системі органів центральної влади не є адміністративною реформою.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Києві, повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту Змін”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “це лише скорочення кількості чиновників, які впливають на прийняття рішень і розподіл грошових потоків”.

«Те, що країні необхідна адміністративна реформа, не викликає жодних сумнівів, але те, що відбулося в Україні, – це просто скорочення кількості міністрів”, - підкреслив А.ЯЦЕНЮК. “Позбулися декількох персоналій. До адміністративної реформи це ще дуже далеко», - додав він.

За словами лідера «Фронту Змін», адміністративна реформа “не є арифметичною дією”, а має передбачати зміну якості й філософії влади. «Найважливіше, що має передбачати адмінреформа, – боротьба з корупцією в органах державної влади і надання громадянам тих послуг, які держава зобов’язана надавати в медицині, освіті, дозвільній системі, питаннях створення робочих місць», - підкреслив він.

Як наголосив А.ЯЦЕНЮК, поки що відбувається механічне скорочення чиновників, які приймають рішення, але це не змінює якості самих рішень. «Це просто скорочення неугодних Президенту чиновників», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, в процесі ліквідації і реорганізації Кабміну доручено забезпечити скорочення чисельності державних службовців не менш ніж на 30%, та вжити заходів щодо скорочення штатної чисельності працівників секретаріату Кабміну не менше, ніж на 50%.

Із 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. З них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій.

Кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив із 26 до 17 осіб.