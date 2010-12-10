На 1+1 завтра стартує телепроект про подорожі «Світ навиворіт»

Завтра, 11 грудня, на телеканалі «1+1» відбудеться прем`єра нового телепроекту про не туристичні подорожі «Світ навиворіт» (“Мир наизнанку”).

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу, його автор і ведучий - спеціальний кореспондент «Известий в Украине» Дмитро КОМАРОВ, який відтепер буде розповідати про найбільш екзотичні куточки планети не лише зі сторінок газети, але й з телеекранів - щосуботи о 10.00 на « 1+1 ».

За словами Д.КОМАРОВА, ідея проекту виникла не випадково. "В експедиціях я частенько замислювався, що не можу в повному обсязі донести до читача дивовижні речі, які бачу своїми очима. Так, є текст у газеті, фоторепортаж, потім фотовиставка. Але коли на святі Холі в Індії люди поливають один одного фарбами, а в диких племенах Камбоджі при появі білої людини люди ридають і розбігаються - друкованого слова та статичної картинки стає мало. Вірніше, ти розумієш, що якщо озброїтися ще й відеокамерою, то можна показати світ більш яскравим, тривимірним і об`ємним. Так я став замислюватися про те, що пора готувати телепрограму ".

Д.КОМАРОВ називає формат програми «документально-пізнавально-розважальним».

«Світ навиворіт», сказав він, «документальний і пізнавальний проект про найдивовижніші і нетипові для людини з наших широт обряди, ритуали, традиції». «Моя програма про те, як на іншому краю земної кулі такі самі, як і ми, люди живуть абсолютно за іншими законами. Ми не навантажуємо глядача нудними розповідями про те, що в путівниках писано-переписано. Все, що ми показуємо, як правило, дивує », - зазначив він.

За словами Д.КОМАРОВА, «зараз ми готуємо інтернет-портал, на якому можна буде побачити всі випуски програм, фоторепортажі та публікації в ЗМІ. Інформація, яка міститься в «Світі навиворіт», буде дуже корисна любителям незвичайних подорожей. За наявності часу, грошей і волі будь-хто бажаючий зможе повторити наш маршрут. Я хочу показати глядачам, що життя в подорожах - це мрія у чистому вигляді. І що зовсім не обов`язково йти у туристичне агентство за путівкою - витративши стільки ж або навіть менше, можна отримати відпочинок у рази якісніше, насиченіше і цікавіше». Подорожувати по-іншому зовсім не складно.