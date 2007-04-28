Цушко: або судіться, або звільняйтеся

14:24, 28 квітня 2007
Політика
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Міністр закликає підлеглих не відволікатися на політику

Міністр внутрішніх справ України Василь Цушко на засіданні Верховної Ради. Київ, 19 квітня Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО закликає керівників МВС до відстоювання честі та гідності у суді у разі оприлюднення резонансних звинувачень з боку політиків.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, про це він сказав на засіданні колегії МВС України за підсумками першого кварталу 2007 року

“Відстоюйте власну гідність у суді. Доведіть собі, мені та суспільству, що звинувачення безпідставні. В іншому випадку майте мужність та напишіть рапорт про звільнення”, - зазначив керівник МВС.

В.ЦУШКО також наголосив на неприпустимості впливу політичної ситуації в країні на діяльність міліції: “Прошу не відволікатися на політичну ситуацію. Завдання одне: щоб люди не приїжджали зі зброєю, щоб не було незаконного фінансування політичних сил, не було тренування бойових груп в регіонах!”.

Крім того, міністр наголосив на проблемі порушень у сфері реєстрації земельних ділянок та нерухомості. За його словами, МВС отримало відповідне доручення Кабінету міністрів України. “Це нова форма рейдерства, підготовка до чергового перерозподілу, об’єктом якого є земля”, - зазначив він.

Серед найпроблемніших регіонів В.ЦУШКО назвав Київ та область, а також Крим. Міністр зауважив, що у регіонах зафіксовано непоодинокі факти участі окремих депутатів та представників політичних партій в земельному рейдерстві.

Міністр внутрішніх справ піддав жорсткій критиці роботу МВС у сфері боротьби з економічними злочинами. “Довіру до міліції можна повернути лише тоді, коли через суд до відповідальності будуть притягатися високо посадовці”, - підкреслив В.ЦУШКО.

На колегії Міністерства була висловлена пропозиція щодо створення підрозділів боротьби з неформальними молодіжними радикальними угрупованнями, що сповідують неонацистську та расистську ідеологію. Ці підрозділи запропоновано створити на базі карного розшуку за рахунок створення додаткових штатних посад. Вони мають забезпечити правопорядок в контексті майбутнього проведення фіналу Чемпіонату Європи-2012 з футболу.

В.ЦУШКО наголосив на необхідності проведення щоквартальних соціологічних опитувань в усіх регіонах України щодо рівня довіри та оцінки населенням якості роботи міліції.

 

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