Цушко: або судіться, або звільняйтеся

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО закликає керівників МВС до відстоювання честі та гідності у суді у разі оприлюднення резонансних звинувачень з боку політиків.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, про це він сказав на засіданні колегії МВС України за підсумками першого кварталу 2007 року

“Відстоюйте власну гідність у суді. Доведіть собі, мені та суспільству, що звинувачення безпідставні. В іншому випадку майте мужність та напишіть рапорт про звільнення”, - зазначив керівник МВС.

В.ЦУШКО також наголосив на неприпустимості впливу політичної ситуації в країні на діяльність міліції: “Прошу не відволікатися на політичну ситуацію. Завдання одне: щоб люди не приїжджали зі зброєю, щоб не було незаконного фінансування політичних сил, не було тренування бойових груп в регіонах!”.

Крім того, міністр наголосив на проблемі порушень у сфері реєстрації земельних ділянок та нерухомості. За його словами, МВС отримало відповідне доручення Кабінету міністрів України. “Це нова форма рейдерства, підготовка до чергового перерозподілу, об’єктом якого є земля”, - зазначив він.

Серед найпроблемніших регіонів В.ЦУШКО назвав Київ та область, а також Крим. Міністр зауважив, що у регіонах зафіксовано непоодинокі факти участі окремих депутатів та представників політичних партій в земельному рейдерстві.

Міністр внутрішніх справ піддав жорсткій критиці роботу МВС у сфері боротьби з економічними злочинами. “Довіру до міліції можна повернути лише тоді, коли через суд до відповідальності будуть притягатися високо посадовці”, - підкреслив В.ЦУШКО.

На колегії Міністерства була висловлена пропозиція щодо створення підрозділів боротьби з неформальними молодіжними радикальними угрупованнями, що сповідують неонацистську та расистську ідеологію. Ці підрозділи запропоновано створити на базі карного розшуку за рахунок створення додаткових штатних посад. Вони мають забезпечити правопорядок в контексті майбутнього проведення фіналу Чемпіонату Європи-2012 з футболу.

В.ЦУШКО наголосив на необхідності проведення щоквартальних соціологічних опитувань в усіх регіонах України щодо рівня довіри та оцінки населенням якості роботи міліції.