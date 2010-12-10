У Табачника кажуть, що від Могилянки - тільки критика і ніякого конструктиву

У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України вважають безпідставною критичні зауваженняпрезидента Національного університету “Києво-Могилянська академія” Сергія КВІТА щодо розробленого міністерством законопроекту “Про вищу освіту”.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МОН, оприлюдненому на офіційному сайті міністерства.

“Повідомляємо, що останнім часом керівництвом Національного університету «Києво-Могилянська академія» розгортається інформаційна кампанія щодо існування начебто конфліктної ситуації між університетом і Міністерством освіти і науки”, - говориться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що йдеться про три причини: непогодження МОНом правил прийому університету на 2011 рік та статуту вишу, а також позиція, яку зайняв університет стосовно проекту нової редакції Закону України «Про вищу освіту».

У зв’язку із цим Міністерство освіти заявляє, що 16 листопада 2010 року, відповідно до графіка погодження правил прийому до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, ректором Києво-Могилянської академії Сергієм КВІТОМ подано МОН на погодження правила прийому до навчального закладу. При перевірці правил прийому університету було встановлено окремі позиції, що суперечать Умовам прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженими наказом МОН від 10.11.2010 № 786-оп, зазначається у повідомленні Міносвіти.

“Зокрема, це стосується недопустимості проведення комплексного вступного випробування з конкурсних предметів з оцінкою від 100 до 200 балів з кожного предмету в один день; порушення визначеного переліку конкурсних предметів вступних екзаменів (творчих конкурсів); визначення виключно англійської мови як конкурсного предмета, єдиної з іноземних мов (що позбавляє можливості абітурієнтів, які вивчали інші іноземні мови вступати до університету, – державного вищого навчального закладу); протизаконна вимога щодо сплати абітурієнтами за навчання перед виданням наказу про зарахування до складу студентів; відмова у поверненні документів вступникам до оприлюднення списку рекомендованих на навчання за державним замовленням, а також вимоги про надання рекомендаційних листів (у тому числі від кафедр НаУКМА) при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, що не передбачено чинним законодавством України”, - інформують у міністерстві, додаючи, що, крім цього, у правилах прийому виявлено технічні помилки.

Після перевірки зазначених правил і висловлених зауважень, правила прийому було повернуто ректорові університету на доопрацювання. Проте виш досі не подав міністерству виправлені правила прийому, стверджують у МОН.

Як зазначають у Міністерстві освіти, Статут університету отримано міністерством майже через місяць після встановленого для цього терміну. У зв’язку з невідповідністю його положень законодавчим та нормативним актам у галузі вищої освіти, статут повернуто університету на доопрацювання, що є нормальною практикою юридичних взаємостосунків між міністерством і навчальним закладом незалежно від його фактичного статусу. Доопрацьований статут університет досі не подав на погодження МОН, інформує відомство.

Стосовно проекту Закону України «Про вищу освіту» у новій редакції МОН наголошує: “Роботу над ним розпочато ще у 2008 році. Робота проводилася відкрито, різні редакції проекту неодноразово оприлюднювалися на офіційному сайті МОН, обговорювалися у колективах вищих навчальних закладів та громадськістю. У 2009 році законопроект схвалено на слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. На сьогодні чергова редакція законопроекту обговорюється науково-педагогічною громадськістю та доопрацьовується з урахуванням пропозицій, яких надійшло уже понад тисячу”.

За час, що минув, стверджують в МОН, будь-який учасник освітнього процесу міг взяти участь в обговоренні і внести свої пропозиції.

“Зазначимо, що від Національного університету «Києво-Могилянська академія» надходили лише безпідставні зауваження та критика, але жодних конструктивних пропозицій та формулювань статей, частин, абзаців законопроекту”, - говориться у повідомленні МОН.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 грудня, президент Національного університету “Києво-Могилянська академія” С.КВІТ розкритикував підготовлений Міністерством освіти і науки проект Закону України “Про вищу освіту”, який вже перебуває у парламенті.

Також він заявив, що Міносвіти має намір урізати права НаУКМА, і через це виш має проблеми із затвердженням Статуту та Правил прийому.