Мер Одеси вимагає надавати йому папери виключно російською

Мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ вимагає від службовців мерії надавати йому документи виключно російською мовою, всупереч усталеній у міськраді практиці - готувати проекти рішень та розпоряджень двома мовами: державною та російською.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення О.КОСТУСЄВ дав сьогодні на першому засіданні оновленого виконкому Одеської міськради, де обговорювалася підготовка служб до ліквідації снігових заметів та ожеледиці у зимовий період.

Також О. КОСТУСЄВ запропонував ввести російську мову мовою спілкування на засіданнях міськвиконкому, з чим погодилися члени міськвиконкому і присутні депутати.

Після цього О. КОСТУСЄВ висловив переконання, що «новий склад міськради працюватиме ефективніше за попередній”, і закликав присутніх домагатися наполегливою працею успіхів на ниві благоустрою життя одеситів.

Міський голова також звернувся до городян з пропозицією взяти активну участь в обговоренні проекту Статуту Одеси. «Будемо усім світом приймати Статут нашого міста», - підсумував О. КОСТУСЄВ.