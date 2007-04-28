Чорновіл: 24-го червня вибори не відбудуться

Вчора в ефірі телепрограми «Свобода слова» народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл висловив тверде переконання в тому, що 24 червня дострокових парламентських виборів не буде.

Прес-служба Партії регіонівцитує слова депутата: «Наші колеги так само говорили, що вибори будуть 27-го травня, зі стовідсотковою упевненістю. Ще один мій колега - народний депутат від фракції БЮТ Андрій Шевченко - колись з упевненістю говорив нині покійному Євгену Кушнарьову: «Відбулася «помаранчева» коаліція, я вас з цим вітаю». І тому подібне. Давайте не будемо робити крайніх прогнозів. Я вам скажу так: 24-го червня вони не відбудуться», - сказав Чорновіл.

Разом з цим, він зазначив: «Я не виключаю, що десь в подальшому майбутньому - восени, навесні, через рік-півтора - ми можемо прийти до ситуації 94-го року, коли Верховна Рада і Президент або сама Верховна Рада ухвалять рішення, що нам дійсно слід прийти на такі вибори. Можливо, для того, щоб дійсно відновити спектр політичних сил. Це може бути логічно і добре. Але 24-го червня вони не зможуть відбутися. І мої колеги це добре знають».