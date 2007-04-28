ПРП йтиме на вибори з ”Батьківщиною” і УСДП (рішення з`їзду)
17:08, 28 квітня 2007Політика
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Затверджений список кандидатів
Партія «Реформи і Порядок» сьогодні під час другого етапу ХІІІ позачергового з’їзду прийняла рішення про утворення разом із Всеукраїнським об’єднанням «Батьківщина» та Українською соціал-демократичною партією виборчого Блоку Юлії Тимошенко для участі у дострокових виборах.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, після цього голова ПРП Віктор ПИНЗЕНИК підписав з лідерами «Батьківщини» та УСДП відповідну угоду і вона була ратифікована з’їздом.
Від партії «Реформи і Порядок» обрали 30 делегатів на міжпартійний з’їзд БЮТ.
Також був затверджений список кандидатів у народні депутати України, які пропонуються для включення до виборчого списку БЮТ за квотою ПРП.
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