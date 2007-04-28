ПРП йтиме на вибори з ”Батьківщиною” і УСДП (рішення з`їзду)

Партія «Реформи і Порядок» сьогодні під час другого етапу ХІІІ позачергового з’їзду прийняла рішення про утворення разом із Всеукраїнським об’єднанням «Батьківщина» та Українською соціал-демократичною партією виборчого Блоку Юлії Тимошенко для участі у дострокових виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, після цього голова ПРП Віктор ПИНЗЕНИК підписав з лідерами «Батьківщини» та УСДП відповідну угоду і вона була ратифікована з’їздом.

Від партії «Реформи і Порядок» обрали 30 делегатів на міжпартійний з’їзд БЮТ.

Також був затверджений список кандидатів у народні депутати України, які пропонуються для включення до виборчого списку БЮТ за квотою ПРП.