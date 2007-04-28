На Європейській площі Києва розпочався мітинг опозиції

17:17, 28 квітня 2007
Політика
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Ющенка чекають після 18.00

На Європейській площі Києва розпочався мітинг опозиції “Через вибори до порозуміння”.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі зібралося понад 50 тисяч осіб.

Також продовжують підходити люди з боку вулиці Трьохсвятительської та підніматися Володимирською гіркою з Контрактової площі.

Учасники акції тримають державні прапори, прапори “Нашої України”, БЮТ і “Народної самооборони”, УНП, прапори Української соціал-демократичної партії, а також плакати з надписами: “Заколоту – ні! Виборам – так!”, “Народ підтримує Указ Президента!”, “Суд повинен бути конституційним, а не корупційним!”, “Указ Президента – закон для всіх!” , "Ющенко захистив наші права!".

Очікується, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у мітингу. Виступ глави держави розпочнеться орієнтовно о 18.15 – 18.50.

Також на мітингу мають виступити лідери опозиції Юлія ТИМОШЕНКО, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО та лідер “Української правиці” Борис ТАРАСЮК.

 

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